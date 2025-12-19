Scuole paritarie arriva il bonus da 1500 euro | la libertà di scelta non è più un bene di lusso
Una misura per la libertà di scelta educativa delle famiglie. È il bonus per la frequenza delle scuole paritarie introdotto in finanziaria con un emendamento di Noi moderati, che prevede un voucher fino a 1.500 euro studente per le medie e per il biennio delle superiori. La misura riguarda le famiglie con Isee fino a 30mila euro per le quali dunque un sostegno economico può rappresentare la discriminante tra poter scegliere o meno a quale proposta educativa rivolgersi. Lupi sul bonus: «Le scuole paritarie sono a tutti gli effetti scuole “pubbliche”». Le scuole paritarie, ha ricordato il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, «fanno parte con le scuole statali dell’unico sistema pubblico di istruzione, cioè sono a tutti gli effetti scuole “pubbliche”». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
