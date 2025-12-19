Scuola primaria di Ceciliano | revocata l’ordinanza di chiusura
La scuola primaria “Pietro Debolini” di Ceciliano riapre le sue porte, dopo la revoca dell’ordinanza di chiusura da parte del sindaco. La decisione pone fine alle preoccupazioni e permette agli studenti di tornare alle normali attività scolastiche, garantendo continuità educativa e sicurezza per tutta la comunità.
Arezzo, 19 dicembre 2025 – . Con apposita ordinanza del sindaco è stata revocata la chiusur a della scuola primaria “Pietro Debolini” di Ceciliano prevista per la giornata di venerdì 19 dicembre. La revoca ha fatto seguito alla comunicazione in data odierna da parte del fornitore di energia elettrica, secondo la quale la momentanea sospensione della fornitura prevista dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di domani in località Ceciliano non interesserà più il plesso scolastico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
