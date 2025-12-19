Scuola intesa tra Regione e Usr Sicilia per la formazione tecnica

La Regione Siciliana e l’Usr Sicilia uniscono le forze per potenziare la formazione tecnica nelle scuole. Gli studenti degli istituti professionali Mat avranno ora l’opportunità di accedere direttamente all’esame di abilitazione come ispettori dei centri di manutenzione e assistenza tecnica, rafforzando il ponte tra formazione e mercato del lavoro e aprendo nuove prospettive professionali.

La Regione Siciliana rafforza il legame tra scuola e mondo del lavoro. Da quest'anno, infatti, le studentesse e gli studenti degli istituti professionali ad indirizzo Mat, "Manutenzione e assistenza tecnica", potranno accedere direttamente all'esame di abilitazione per ispettori dei centri di manutenzione e assistenza tecnica.

