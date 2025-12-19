Scuola Castronovo tra infiltrazioni umidità e bagni senza finestre | Lavori terminati appena tre mesi fa

La scuola Ettore Castronovo, rinnovata da appena tre mesi, si trova già al centro di polemiche per infiltrazioni, umidità e bagni senza finestre. Il presidente del Terzo Quartiere, Alessandro Cacciotto, definisce l’edificio “nato già vecchio”, evidenziando le criticità ancora irrisolte e sollevando dubbi sulla qualità dei lavori di ristrutturazione recenti.

“Nata già vecchia”. Cos' il presidente del terzo Quartiere Alessandro Cacciotto definisce la scuola “Ettore Castronovo” i cui lavori di ristrutturazione sono terminati appena tre mesi fa. Cacciotto documenta la presenza di tracce di umidità, infiltrazioni e parti del tetto danneggiate oltre alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

