Scuola, arriva il bonus per le paritarie

Dalla Manovra arriva nel 2026 il bonus per le scuole paritarie: un contributo fino a 1.500 euro per le famiglie con redditi entro i 30 mila euro. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Arriva il bonus per le paritarie, fino a 1500 euro nel 2026 - Arriva il bonus paritarie nel 2026: si tratta di un contributo fino a 1500 euro per le famiglie con Isee entro i 30mila euro e riguarda gli studenti che frequentano una scuola paritaria secondaria di ... ansa.it
