Il silenzio della notte avvolgeva ogni cosa, interrotto soltanto dal respiro regolare di chi riposava e dal ronzio lontano degli elettrodomestici in funzione. All’improvviso, un fremito sordo è risalito dalle viscere della terra, trasformandosi in un vibrare profondo che ha fatto sussultare i vetri delle finestre e oscillare i lampadari nelle stanze buie. Non è stato un colpo secco, ma un’onda persistente che sembrava non finire mai, costringendo molte persone a svegliarsi di soprassalto con il cuore in gola, nel tentativo di capire se quel movimento fosse solo un brutto sogno o una realtà tangibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Scossa di terremoto, magnitudo 5.2. Che paura

Leggi anche: Terremoto a Montefredane ad Avellino, sisma di magnitudo 3,1 e altra scossa che torna a fare paura in Irpinia

Leggi anche: Terremoto in Bangladesh: paura a Dacca, scossa di magnitudo 5.6

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Terremoto Giappone di magnitudo 6.7. Allerta tsunami (poi revocata), ok gli impianti nucleari della regione; La 'salita' dei vigili del fuoco per onorare San Cono: la tradizione si ripete a Teggiano; Terremoto a Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei; Sciame sismico sulle colline di Reggio Calabria: nuove scosse di terremoto nella notte | DATI.

Forte scossa di terremoto tra l’Italia e la Grecia di magnitudo 5.8 - Terremoto nel mar Ionio tra Italia e Grecia: scossa di magnitudo 5. internapoli.it