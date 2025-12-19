Scossa di terremoto magnitudo 5.2 Che paura
Il silenzio della notte avvolgeva ogni cosa, interrotto soltanto dal respiro regolare di chi riposava e dal ronzio lontano degli elettrodomestici in funzione. All’improvviso, un fremito sordo è risalito dalle viscere della terra, trasformandosi in un vibrare profondo che ha fatto sussultare i vetri delle finestre e oscillare i lampadari nelle stanze buie. Non è stato un colpo secco, ma un’onda persistente che sembrava non finire mai, costringendo molte persone a svegliarsi di soprassalto con il cuore in gola, nel tentativo di capire se quel movimento fosse solo un brutto sogno o una realtà tangibile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Terremoto a Montefredane ad Avellino, sisma di magnitudo 3,1 e altra scossa che torna a fare paura in Irpinia
Leggi anche: Terremoto in Bangladesh: paura a Dacca, scossa di magnitudo 5.6
Terremoto Giappone di magnitudo 6.7. Allerta tsunami (poi revocata), ok gli impianti nucleari della regione; La 'salita' dei vigili del fuoco per onorare San Cono: la tradizione si ripete a Teggiano; Terremoto a Pozzuoli, sciame sismico in corso nei Campi Flegrei; Sciame sismico sulle colline di Reggio Calabria: nuove scosse di terremoto nella notte | DATI.
Forte scossa di terremoto tra l’Italia e la Grecia di magnitudo 5.8 - Terremoto nel mar Ionio tra Italia e Grecia: scossa di magnitudo 5. internapoli.it
Terremoto Campi Flegrei, 3 scosse nelle ultime 24 ore/ Il bollettino: bradisismo sempre a 2,5 cm al mese - Il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con gli eventi più recenti nonché il bollettino della settimana 8- ilsussidiario.net
Terremoto oggi in Campania, 9 dicembre, scossa di M 3.0 nell’avellinese: dati Ingv - 0 si è verificata nella notte scorsa alle ore 00:01 con epicentro localizzato nell’avellinese. centrometeoitaliano.it
Terremoto di magnitudo 5.8 nel mar Ionio, la potente scossa a 18km di profondità nella notte - facebook.com facebook
Oggi un terremoto di forte intensità ha colpito il nord-est del Giappone. La scossa è stata registrata al largo della prefettura di Aomori, a una profondità di circa 20 chilometri. Immagini di sorveglianza in diverse città mostrano le telecamere oscillare al momento x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.