Scoperti 2.000 episodi di spaccio operazione dei Carabinieri tra Arezzo Padova e Valdisotto

Un'ampia operazione dei Carabinieri tra Arezzo, Padova e Valdisotto ha portato al sequestro di 2.000 episodi di spaccio. Le forze dell’ordine stanno eseguendo un’ordinanza cautelare, coordinando le indagini condotte dal Nucleo Investigativo di Arezzo con il supporto di altre forze territoriali e della Polizia Municipale. L’intervento rappresenta un importante passo nella lotta alla criminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti nella regione.

© Lanazione.it - Scoperti 2.000 episodi di spaccio, operazione dei Carabinieri tra Arezzo, Padova e Valdisotto Arezzo, 19 dicembre 2025 – Dalle prime ore di questa mattina, ad Arezzo, Padova e Valdisotto (SO), personale del Nucleo Investigativo di Arezzo, unitamente ai Carabinieri c ompetenti per territorio e con l’ausilio della Polizia Municipale aretina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza cautelare, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Arezzo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8 persone (5 associate in carcere e 3 sottoposte al divieto di dimora nel comune di Arezzo), gravemente indiziate del reato d i spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento cautelare scaturisce da indagini, dirette dalla Procura della Repubblica di Arezzo e condotte dal Nucleo Investigativo che si è avvalso anche della collaborazione della locale Polizia Municipale, le quali hanno consentito di accertare l’esistenza di un gruppo di spacciatori, dediti alla vendita, nella provincia di Arezzo, di sostanze stupefacenti del tipo ketamina, cocaina, eroina, marijuana e hashish. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Spaccio di droga in Gad, maxi operazione dei carabinieri: 5 soggetti arrestati - VIDEO Leggi anche: Anguillara Sabazia. Spaccio di droga sul Lago di Bracciano. Operazione antidroga dei Carabinieri. Misure cautelari nei confronti di 6 persone Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Droga, sgominata piazza di spaccio a Catania: 36 arresti. Scoperti 2.000 episodi di spaccio, operazione dei Carabinieri tra Arezzo, Padova e Valdisotto - Ordinanza cautelare, emessa dal Gip presso il Tribunale di Arezzo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 8 persone ... msn.com

