Scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio a Sant’Antimo | denunciato un 34enne

Nella notte, la Polizia di Stato di Sant’Antimo ha scoperto e sequestrato una fabbrica illegale di fuochi d’artificio, smantellando un deposito clandestino di materiale pirotecnico. Un 34enne è stato denunciato per aver gestito questa attività illecita, che metteva a rischio la sicurezza pubblica. L’intervento si inserisce nell’ambito di un’intensa attività di controllo contro il traffico di materiali pericolosi.

© 2anews.it - Scoperta fabbrica illegale di fuochi d'artificio a Sant'Antimo: denunciato un 34enne Operazione della Polizia di Stato a Sant'Antimo, nel Napoletano: smantellato un deposito clandestino di materiale pirotecnico. Sequestrati circa 50 chili di esplosivi tra razzi, bombe da mortaio e petardi artigianali. Una fabbrica illegale di fuochi d'artificio è stata scoperta a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, nel corso di un'operazione della Polizia di Stato.

Sant’Antimo: scoperta una fabbrica illegale di fuochi d’artificio. Denunciato un 34enne.

