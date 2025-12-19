Scontro tra due auto paura per un bambino

Un incidente tra due veicoli si è verificato ieri pomeriggio a Montecosaro, coinvolgendo un bambino di 11 anni e suo padre. La collisione ha suscitato preoccupazione e paura tra i residenti, con i due feriti trasportati d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre si cerca di capire le cause di questo grave episodio.

© Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra due auto, paura per un bambino Scontro tra due auto a Montecosaro ieri pomeriggio. All’ospedale sono finiti padre e figlio, un bambino di 11 anni. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 17.20, in località Selve. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, due auto si sono scontrate. Un impatto quasi frontale. Sul posto sono accorsi i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, una ambulanza della Croce Verde di Civitanova e una di Morrovalle e Montecosaro, insieme con i vigili del fuoco. In una delle due vetture c’era solo il conducente, nell’altra invece padre e figlio. Al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, per accertamenti, sono finiti questi ultimi due in ambulanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Scontro tra due auto: quattro feriti, tra cui un bambino di 5 anni… Il terribile scontro lungo lo stradone ASI a Ceccano Leggi anche: Violento scontro tra camion e auto, feriti due uomini e un bambino Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scontro tra due auto, paura per un bambino; Paura all'alba sulla provinciale: due auto finiscono ribaltate nelle campagne; Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada ribaltandosi: paura sulla Lughese; Roccasecca, Si ribaltano con l'auto: paura per due giovani - Foto 1 di 1. Scontro tra due auto, paura per un bambino - Montecosaro, il piccolo di 11 anni era con il padre: tutti e due portati al pronto soccorso. msn.com

Scontro fra due auto tra Salsomaggiore e Fidenza: tre feriti a Vaio - Attimi di paura nel primo pomeriggio sulla Provinciale 359 tra Salsomaggiore e Fidenza, dove sono rimaste ferite tre persone, portate al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio con ferite lievi. gazzettadiparma.it

Filottrano – Paura per lo scontro frontale tra auto alimentate a gpl ed a metano - Un impatto pericoloso perche’ entrambe le vetture erano alimentate rispettivamente a gpl ed a metano. veratv.it

Special-ops team storms a terror stronghold—sparks a brutal all-out firefight!

Grave scontro tra auto e moto sulla strada che da San Giorgio va a Roccaforzata - facebook.com facebook

Cagliari, scontro auto-camion dei rifiuti in viale Monastir: un ferito x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.