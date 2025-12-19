Scontro tra due auto a Gragnano due feriti

Un incidente si è verificato a Gragnano nella mattinata del 19 dicembre, davanti al supermercato Coop. Due auto sono entrate in collisione, risultando in due feriti. L’incidente, probabilmente causato da una mancata precedenza, ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la situazione e prestare soccorso ai coinvolti.

