Scontro tra due auto a Gragnano due feriti
Un incidente si è verificato a Gragnano nella mattinata del 19 dicembre, davanti al supermercato Coop. Due auto sono entrate in collisione, risultando in due feriti. L’incidente, probabilmente causato da una mancata precedenza, ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la situazione e prestare soccorso ai coinvolti.
Incidente a Gragnano, nella mattinata del 19 dicembre, all’incrocio davanti al supermercato Coop. Lo scontro ha coinvolto due auto: probabile una mancata precedenza all’origine del sinistro. Ferite due donne, al volante delle rispettive auto. Sul posto i vigili del fuoco, l’auto infermieristica. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
