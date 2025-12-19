Scontro sulla data del referendum Ritirato l’emendamento sul voto di lunedì

Scontro sulla data del referendum: l’emendamento per il voto di lunedì è stato ritirato. Il governo chiarisce che non c’era alcun piano nascosto, ma solo una norma per consentire il voto anche in quel giorno. Per evitare fraintendimenti, un decreto sarà approvato nei prossimi Consigli dei ministri, garantendo chiarezza e trasparenza sull’intera procedura.

© Quotidiano.net - Scontro sulla data del referendum. Ritirato l’emendamento sul voto di lunedì "L’emendamento verrà ritirato, ma non c’era nessun nascosto disegno per andare a votare al referendum prima, era semplicemente la norma per consentire di votare anche il lunedì", in ogni caso "per evitare qualsiasi interpretazione" diversa "il governo farà un decreto che andrà in uno dei prossimi Consigli dei ministri". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani (nella foto) a margine dei lavori della commissione Bilancio a proposito dell’emendamento sulle consultazioni elettorali del 2026 della manovra. Il Pd polemizza con il governo. Così la responsabile Giustizia, Debora Serracchiani: "Dopo l’attivismo di questi giorni, il governo arriva persino a presentare un emendamento sulla data del referendum, che il ministro Ciriani è stato costretto prima a smentire e poi a ritirare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: È stato ritirato l’emendamento sul tetto al contante Leggi anche: Manovra, FdI fa marcia indietro: ritirato l’emendamento sulla “lista” per gli scioperi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scontro sulla data del referendum. Ritirato l’emendamento sul voto di lunedì. Scontro sulla data del referendum. Ritirato l’emendamento sul voto di lunedì - "L’emendamento verrà ritirato, ma non c’era nessun nascosto disegno per andare a votare al referendum prima, era semplicemente la ... quotidiano.net

Il ministro Ciriani: sarà ritirato l'emendamento sulla data del referendum contenuto in manovra - Il titolare dei Rapporti con il Parlamento ha sottolineato che «non c'è nessun disegno nascosto per andare a votare prima» ... avvenire.it

Lo scontro su data e accorpamento dell’elezione di presidente e consiglio, approdato al tribunale amministrativo, segna una svolta a favore dei sei sindaci e consiglieri comunali che hanno proposto l’istanza: cinque giorni per indire la tornata - facebook.com facebook

Sanità, al Mind confronto sull'Health Data Revolution x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.