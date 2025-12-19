Scontro M5s-ministero sui tagli alla scuola in manovra Valditara nega tutto | chi ha ragione?

Con l'ultima manovra, all'esame del Senato, la spesa per l'Istruzione è destinata a scendere per il triennio 2026-2028: il taglio previsto per la scuola pubblica è di circa 900 milioni, ma il ministero di Valditara nega. Chi ha ragione? Basta leggere la relazione che accompagna la manovra depositata a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Fanpage.it

