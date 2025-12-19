Scontro M5s-ministero sui tagli alla scuola in manovra Valditara nega tutto | chi ha ragione?
Con l'ultima manovra, all'esame del Senato, la spesa per l'Istruzione è destinata a scendere per il triennio 2026-2028: il taglio previsto per la scuola pubblica è di circa 900 milioni, ma il ministero di Valditara nega. Chi ha ragione? Basta leggere la relazione che accompagna la manovra depositata a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Manovra 2026, scontro su voucher scuole paritarie e tagli al sistema pubblico. M5S denuncia 900 milioni in meno, Lega replica: “958 milioni in più certificati dal Servizio ... - La legge di bilancio 2026 riaccende il dibattito politico sui finanziamenti al sistema di istruzione. orizzontescuola.it
Floridia (M5s) a Fanpage.it: “In manovra quasi un miliardo di tagli alla scuola per il prossimo triennio” - it i tagli per l’Istruzione che sono previsti nella legge di Bilancio 2026: “In questa manovra per la scuola non solo non ci sono risorse ... fanpage.it
