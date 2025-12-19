Scontro con auto camion si rovescia Via Emilia invasa dal carico di farina

Mattinata difficile sulla Via Emilia a Codogno, dove un incidente tra un'auto e un camion si è concluso con il veicolo pesante che si è rovesciato, invadendo la carreggiata e causando disagi alla viabilità. La strada è stata temporaneamente bloccata mentre le operazioni di soccorso e rimozione sono in corso, lasciando la zona interessata sotto stretta sorveglianza.

© Ilgiorno.it - Scontro con auto, camion si rovescia. Via Emilia invasa dal carico di farina Mattinata di disagi lungo la via Emilia a Codogno, dove un incidente stradale ha provocato il blocco temporaneo della circolazione. Erano circa le 7.15 di ieri quando una vettura e un autotreno si sono scontrati sulla strada statale 9 per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Spetterà loro il compito di ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto tra i veicoli e le eventuali responsabilità ma le conseguenze dell'accaduto sono state importanti. Fortunatamente non si sono registrati feriti gravi. A seguito dell'impatto, il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco. L'autotreno trasportava farina e il carico si è riversato sull'asfalto in grandi quantità, rendendo la carreggiata scivolosa e pericolosa per gli altri conducenti di passaggio.

