Scontro Allegri Oriali | il Napoli chiede provvedimenti

Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, conclusasi con la vittoria dei partenopei, si riaccendono le tensioni tra Allegri e Oriali. Il Napoli chiede provvedimenti in seguito agli episodi controversi che hanno segnato la partita, alimentando discussioni e polemiche nel calcio italiano. Un confronto acceso che promette ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Scontro Allegri Oriali. Dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, conclusasi ieri sera con il successo dei partenopei per 2-0, non sono mancate le solite polemiche. La gara, oltre all’esito sportivo, ha infatti visto emergere tensioni fuori dal campo che hanno coinvolto l’allenatore rossonero Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali. Questa mattina, la SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in cui condanna quanto accaduto. Secondo il club, Allegri avrebbe rivolto a Oriali “ termini offensivi e reiterati ” durante la partita, in presenza di numerosi addetti ai lavori e in diretta televisiva. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Supercoppa, scontro Napoli-Allegri: “Ha insultato Oriali e 33 telecamere lo hanno visto” Leggi anche: Allegri a Oriali più volte: “Sei un coglione”. Il Napoli chiede la prova tv, Max rischia una squalifica pesante (La Stampa) Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Napoli-Milan: Allegri perde la testa, insulti a Oriali; SSC Napoli: L'aggressione di Allegri non passi inosservata; Supercoppa italiana: Allegri: C'è da rivedere la fase difensiva Video; Napoli, dura nota contro Allegri: Insulti pesanti e reiterati a Oriali, auspichiamo non passi inosservato. SSC Napoli: "L'aggressione di Allegri non passi inosservata" - Nota del club partenopeo dopo una presunta aggressione verbale del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, nei confronti del team manager azzurro, Gabriele Oriali ... rainews.it

