Secondo il gip i 5 ultrà genoani fermati due giorni dopo gli scontri avvenuti prima del match con l’Inter devono stare ai domiciliari perché “fanno parte di un gruppo già coinvolto in altri disordini”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

© Ilsecoloxix.it - Scontri prima di Genoa-Inter, convalidato l’arresto degli ultrà. Concessi i domiciliari

Leggi anche: Scontri prima della partita con l’Inter, arresto differito per 5 ultrà del Genoa

Leggi anche: Scontri prima di Genoa-Inter: ultrà napoletani al fianco dei genoani

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Scontri tra tifosi e polizia prima di Genoa-Inter. VIDEO; Guerriglia prima di Genoa-Inter davanti al Marassi, scontri e un incendio: tre poliziotti feriti; Scontri a Marassi prima di Genoa-Inter: auto in fiamme, feriti due agenti e alcuni tifosi; Genoa-Inter, scontri tra tifosi prima del match e mezzi in fiamme.

Scontri prima di Genoa-Inter, a cinque tifosi concessi i domiciliari - Il giudice per le indagini preliminari Giorgio Morando ha però concesso gli arresti domiciliari ai cinque (difesi dagli avvocati Pietro Bogliolo, Sara Garaventa, Gabriella De Filippis) pur davanti a ... rainews.it