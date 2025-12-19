Scomparsa per 45 giorni Skye riconosce l' auto dei padroni a 30 km di distanza
Dopo 45 giorni di assenza, Skye si ricollega ai suoi padroni riconoscendo la loro auto a 30 km di distanza. In un freddo pomeriggio di dicembre, un suono acuto e improvviso rompe il silenzio, risuonando sulla carrozzeria e sui vetri, come un bussare insistente che riaccende speranze e emozioni.
In un gelido pomeriggio di dicembre, un rumore stridulo e improvviso risuona sulla carrozzeria e sui vetri dell'auto, come se qualcuno bussasse con insistenza. La portiera si apre, ed ecco l’incredibile sorpresa: Skye, la loro cagnolina scomparsa da ben 45 lunghissimi giorni, che con un balzo si. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
