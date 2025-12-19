Scomparsa dell' ing Salvatore Sergio Ligarò

È con grande dolore che annunciamo la scomparsa dell’Ing. Salvatore Sergio Ligarò, figura stimata nel mondo accademico e della ricerca. La sua dedizione e passione hanno lasciato un’impronta indelebile nel Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa, dove ha ispirato generazioni di studenti e colleghi. La sua perdita rappresenta un grave vuoto, ma il suo ricordo continuerà a vivere nelle menti di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo.

Con profonda tristezza si informa della scomparsa dell' Ing. Salvatore Sergio Ligarò, stimato docente e ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Pisa. Ligarò ha dedicato gran parte della sua vita all'insegnamento della Scienza delle Costruzioni, svolgendo con passione e.

