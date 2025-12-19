Con profonda tristezza si informa della scomparsa dell' Ing. Salvatore Sergio Ligarò, stimato docente e ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa. Ligarò ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento della Scienza delle Costruzioni, svolgendo con passione e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Scomparsa dell'ing. Salvatore Sergio Ligarò

Leggi anche: Scomparsa dell'ing. Salvatore Sergio Ligarò

Leggi anche: Cortona, il cordoglio per la scomparsa di Sergio Grilli

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Scomparsa dell'ing. Salvatore Sergio Ligarò.

Scomparsa dell'ing. Salvatore Sergio Ligarò - Salvatore Sergio Ligarò, stimato docente e ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Pisa. pisatoday.it

1° anniversario della scomparsa del caro SALVATORE Azzena - facebook.com facebook