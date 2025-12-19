Sciopero mezzi oggi a Roma | metro e bus Atac saranno coinvolti?

Oggi, venerdì 19 dicembre 2025, Roma si prepara a una giornata di possibili disagi sulla mobilità a causa di uno sciopero dei mezzi pubblici. Metro e bus Atac potrebbero essere coinvolti, mettendo alla prova l'organizzazione della città. Rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni è fondamentale per pianificare al meglio gli spostamenti.

Oggi, venerdì 19 dicembre 2025, Roma deve fare i conti con una nuova giornata di possibili disagi sul fronte della mobilità a causa di un nuovo sciopero dei mezzi. È infatti in programma una serrata di Atac che potrebbe incidere sugli spostamenti di una parte dei cittadini, proprio alla vigilia del weekend pre-natalizio. Come spesso accade in questi casi, non sarà tutta la rete di trasporto pubblico ad essere interessata: alcune linee e servizi continueranno a funzionare regolarmente, mentre altri potrebbero subire interruzioni o riduzioni temporanee. Ma cosa dobbiamo aspettarci? E quali saranno i mezzi coinvolti? LEGGI ANCHE:– Autovelox a Roma, dal 15 dicembre nuovi dispositivi: dove sono stati installati Sciopero Roma 19 dicembre: orari, modalità e fasce colpite. 🔗 Leggi su Funweek.it

