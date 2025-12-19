Sciopero mezzi Atac a Roma venerdì 19 dicembre 2025
Venerdì 19 dicembre 2025, i mezzi Atac di Roma nella zona est subiranno uno sciopero, determinando possibili disagi e interruzioni nella mobilità mattutina. È consigliabile pianificare con anticipo gli spostamenti e verificare eventuali aggiornamenti sui servizi pubblici. Restate informati per minimizzare i disagi e garantire una giornata più serena nonostante le criticità.
Disagi in vista per la mobilità nella zona est della Capitale nella mattinata di venerdì 19 dicembre 2025. I sindacati Orsa Tpl e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero aziendale di quattro ore, dalle 9 alle 13, che coinvolgerà il personale Atac della linea C della metropolitana e del deposito bus di Tor Vergata. La protesta, indetta ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 14690 e successive modificazioni, riguarda esclusivamente questi due ambiti e non l'intera rete del trasporto pubblico romano. Durante la fascia oraria dello sciopero non sono garantite le corse sulla metro C e sulle seguenti linee bus assegnate al deposito di Tor Vergata: 045, 046, 047, 052, 058, 20L, 85, 106, 107, 450, 504, 506, 507, 509, 520, 542, 544, 556, 557, 558, 559, 590, 628, 654, 664, 671 e 765.
