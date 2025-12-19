Sciopero alla Colorobbia | Mancata regolarizzazione Gli accordi erano diversi
Lo sciopero alla Colorobbia continua, alimentato da divergenze sulla regolarizzazione dei lavoratori e sugli accordi stipulati. Dopo le manifestazioni di solidarietà, tra cui quella del sindaco di Vinci, la protesta si intensifica, evidenziando le tensioni tra dipendenti e azienda. La situazione resta critica, con le parti impegnate a trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le esigenze.
EMPOLI Prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori del Gruppo Colorobbia. Dopo le quattro ore di sciopero della scorsa settimana, quando anche il sindaco di Vinci Daniele Vanni si è presentato a dare il proprio sostegno, altre quattro sono state fatte ieri mattina. I motivi, come reso noto dai sindacati, riguardano la mancata regolarizzazione di 18 lavoratori in somministrazione sui 50 complessivi. "Con la direzione aziendale avevamo trovato nell’incontro del 30 settembre scorso un punto di equilibrio che prevedeva la stabilizzazione dei primi 18 lavoratori in somministrazione da gennaio 2026, con un percorso che avrebbe poi stabilizzato anche gli altri prendendo come riferimento l’elemento dell’anzianità, prima quelli che sono qui dal 2020, poi quelli dal 2021, 2022 e così via – spiega Sergio Luschi della Filctem Cgil –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
