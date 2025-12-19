Scintille e accuse di aggressione Sul ring Ferrante e Pasqualino
Tensione alle stelle nell’aula del consiglio comunale durante l’ultima giornata di discussione sul bilancio preventivo. Tra Ferrante e Pasqualino si sono scatenate scintille e accuse di aggressione, con insinuazioni pesanti e reciproche
Scintille e insinuazioni pesanti, con "dita puntate" e presunte "accuse di aggressione" tra il capogruppo della Lega, Giovanni Pasqualino, e il consigliere Pd Andrea Ferrante, ieri nell’aula del consiglio comunale nel corso della giornata conclusiva della maratona consiliare per l’approvazione del bilancio preventivo. Ad accendere gli animi è stato un intervento contro l’aumento dell’addizionale Irpef nel Comune di Pisa da parte del consigliere dem Ferrante, che ha innescato un acceso scontro con il centrodestra. Un battibecco con Pasqualino che, secondo quanto riferito, avrebbe avuto strascichi anche fuori dall’aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scintille e accuse di aggressione. Sul ring Ferrante e Pasqualino.
Scintille e accuse di aggressione. Sul "ring" Ferrante e Pasqualino - Battibecco in aula tra il capogruppo della Lega e il consigliere del Pd, con l'esponente del Carroccio che parla di strascichi extra diretta streaming.
