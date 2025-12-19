Tensione alle stelle nell’aula del consiglio comunale durante l’ultima giornata di discussione sul bilancio preventivo. Tra Ferrante e Pasqualino si sono scatenate scintille e accuse di aggressione, con insinuazioni pesanti e reciproche

© Lanazione.it - Scintille e accuse di aggressione. Sul "ring" Ferrante e Pasqualino

Scintille e insinuazioni pesanti, con "dita puntate" e presunte "accuse di aggressione" tra il capogruppo della Lega, Giovanni Pasqualino, e il consigliere Pd Andrea Ferrante, ieri nell’aula del consiglio comunale nel corso della giornata conclusiva della maratona consiliare per l’approvazione del bilancio preventivo. Ad accendere gli animi è stato un intervento contro l’aumento dell’addizionale Irpef nel Comune di Pisa da parte del consigliere dem Ferrante, che ha innescato un acceso scontro con il centrodestra. Un battibecco con Pasqualino che, secondo quanto riferito, avrebbe avuto strascichi anche fuori dall’aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Napoli Como, scintille tra Conte e Fabregas: accuse di perdite di tempo e frecciatine a bordo campo

Leggi anche: Avellino, 69enne arrestato per aggressione: nuove accuse di violenza domestica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scintille e accuse di aggressione. Sul ring Ferrante e Pasqualino.

Scintille e accuse di aggressione. Sul "ring" Ferrante e Pasqualino - Battibecco in aula tra il capogruppo della Lega e il consigliere del Pd, con l’esponente del Carroccio che parla di strascichi extra diretta streaming. lanazione.it