Scienziato nucleare ucciso in casa | il killer trovato morto è lo stesso dell' attacco alla Brown University

Un drammatico intreccio di tragedie scuote Providence: il sospettato di aver compiuto una sparatoria alla Brown University, Claudio Nevis Valenti, è stato trovato morto nella sua abitazione, apparentemente si è tolto la vita. La polizia conferma che si tratta dello stesso uomo coinvolto negli omicidi dei due studenti e di Nuno, portando a un inquietante epilogo questa vicenda già segnata dal dolore e dalla violenza.

Il super scienziato nucleare del Mit Nuno Loureiro ucciso a colpi di pistola in casa. Possibile connessione con l'attacco alla Brown University - Il professore universitario di fama internazionale, 47 anni, è stato ucciso con almeno tre colpi di pistola. msn.com

Trovato morto il sospettato dell'attacco alla Brown University, avrebbe ucciso anche uno scienziato del Mit - Individuato dalla polizia il sospettato dell'attacco alla Brown University, avrebbe anche ucciso un professore del Mit di Boston: è morto suicida ... virgilio.it

Il super scienziato nucleare del Mit Nuno Loureiro ucciso a colpi di pistola in casa. Possibile legame con l'attacco alla Brown University (prima era stato escluso) x.com

Si segue anche la "pista iraniana' per l'omicidio dello scienziato portoghese su Nuno Loureiro, assassinato a Boston il 16 dicembre - facebook.com facebook

