sci ancora sorprese sulla saslong zabystran vince il super g terzo franzoni

La Saslong continua a regalare emozioni e sorprese, dimostrando che nulla è scontato su questa storica pista. Zabystran conquista il super g, mentre Franzoni si aggiudica il terzo posto, confermando il fascino imprevedibile di Val Gardena. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di sci, dove ogni curva e ogni discesa riservano nuove emozioni e sfide.

Val Gardena, 19 dicembre 2025 - La Saslong non è mai da sottovalutare, anche se all'apparenza può sembrare una pista facile. Soprattutto, bisogna aspettare fino alla fine, perché le sorprese sono dietro l'angolo. L'ennesima è accaduta oggi nel super g di Coppa del mondo, con la vittoria inaspettata di Jan Zabystran, sceso col pettorale 29 e lesto a battere il campionissimo Marco Odermatt, che ormai stava assaporando il successo dopo una prestazione che sembrava imbattibile. Una data da segnare sul calendario per lo sci alpino della Repubblica Ceca. Ancora una ottima Italia con il terzo posto di Giovanni Franzoni e il quinto di Christof Innerhofer. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

