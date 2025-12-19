Sci alpino Goggia cerca la prima vittoria stagione in Val d’Isere Duello con Vonn ma attenzione ad Aicher

Sul ghiacciaio di Val d’Isere, Sofia Goggia punta a conquistare la prima vittoria stagionale, sfidando le avversarie in un duello emozionante. Dopo tre intense giornate a St. Moritz, la velocità torna protagonista nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino, con Vonn e Aicher pronte a dare battaglia. L’attenzione è tutta sulla sfida tra le grandi della disciplina, tra attese e sorprese.

© Oasport.it - Sci alpino, Goggia cerca la prima vittoria stagione in Val d’Isere. Duello con Vonn, ma attenzione ad Aicher Dopo la tre giorni di St.Moritz è ancora protagonista la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Nel weekend in Val d’Isere sono in programma infatti una discesa libera ed un superG. In casa Italia c’è attesa soprattutto per Sofia Goggia, che va a caccia della prima vittoria stagionale, che sarebbe anche la prima per l’Italia in assoluto in questo inizio di stagione. Non mancano le rivali, però, per la bergamasca, partendo dall’eterna Lindsey Vonn, ma passando poi dalle new entry Emma Aicher ed Alice Robinson. La pista francese evoca dolci ricordi a Goggia, visto che ci ha già vinto per tre volte in carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia deve reagire allo strapotere di Vonn. I n. di pettorale Leggi anche: Sci alpino, Val d’Isère: Goggia subito davanti nella prima prova di discesa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sci alpino, Goggia cerca la prima vittoria stagione in Val d’Isere. Duello con Vonn, ma attenzione ad Aicher; Rivivi il LIVE! Dominio di Vonn nella prima discesa, Goggia sfiora il podio; Coppa del Mondo, la libera di St. Moritz in diretta: Lindsey Vonn vince a 41 anni davanti a Egger e Puchner. Goggia quarta; Sofia Goggia terza a St. Moritz in discesa libera · Risultati Coppa del Mondo di Sci Alpino oggi. Sci alpino, Goggia cerca la prima vittoria stagione in Val d’Isere. Duello con Vonn, ma attenzione ad Aicher - Moritz è ancora protagonista la velocità nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. oasport.it

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia affina le linee verso la gara - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda prova della discesa ... oasport.it

Sofia Goggia terza anche in super G in Coppa del mondo a St. Moritz, dietro Robinson e Miradoli • Sci Alpino - Altro podio per Sofia Goggia: dopo il terzo posto in discesa libera del 13 dicembre, in super G è di nuovo terza, alle spalle di Alice Robinson e Romane Miradoli. olympics.com

Sofia GOGGIA ancora sul podio a St. Moritz: prima vittoria di Alice ROBINSON in SuperG | HIGHLIGHTS

Goggia davanti a tutte Miglior tempo nella prima prova di discesa a Val d’Isère. Ora occhi sulla gara di sabato. #SciAlpino #Goggia #ValdIsere x.com

SOLIDISSIMA Pronti, via… e Goggia vola come il vento a Val-d’Isère! Sofi mette tutte dietro e si impone con il MIGLIOR TEMPO nella prima cronometrata di discesa libera! La tappa francese di Coppa del Mondo di sci alpino parte alla grandeeeeee! - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.