Schlager Juventus solo come piano B a quel nome! Le ultime sulle possibili mosse e le gerarchie della dirigenza per completare la mediana

In attesa di sviluppi su Frattesi, la Juventus punta su Schlager come alternativa strategica. Il centrocampista austriaco si fa strada nelle gerarchie della società, pronto a rinforzare il reparto mediano con muscoli e pressing, mentre Spalletti prepara la sua rosa. Le prossime mosse della dirigenza potrebbero essere decisive per definire il volto del centrocampo bianconero in vista della stagione.

Schlager Juventus, il centrocampista austriaco scala le gerarchie come piano B in caso di fumata nera per Frattesi: muscoli e pressing per Spalletti. Mentre le attenzioni mediatiche sono focalizzate sul possibile arrivo di Davide Frattesi dall’Inter, la dirigenza della Juventus dimostra lungimiranza lavorando sotto traccia su piste alternative di assoluto spessore internazionale. Secondo quanto evidenziato dalle colonne di Tuttosport, il nome cerchiato in rosso sul taccuino dell’amministratore delegato Damien Comolli è quello di Xaver Schlager. Il centrocampista austriaco classe 1997, colonna del RB Lipsia e della sua nazionale, rappresenta molto più di una semplice soluzione di riserva: è un profilo che piace enormemente per intensità, intelligenza tattica e cultura del lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Hornig (Bild) su Schlager: "Trattative in corso per il suo rinnovo, Juve improbabile. Entro fine anno capiremo il suo futuro. E su Openda..." - Gianluca Di Marzio, attraverso i suoi canali social, ha accostato il centrocampista austriaco Xaver Schlager alla Juventus. tuttojuve.com