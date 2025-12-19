Schianto fra auto e furgone sulla statale | un ferito in ospedale e lunghe code

Un violento incidente avvenuto venerdì pomeriggio ha portato una persona in ospedale e causato gravi disagi sul traffico. Tutto è avvenuto sulla via Reale (ss 16), all'altezza di Lavezzola. Qui, per cause ancora da chiarire, sarebbe avvenuta una collisione fra due mezzi: un Fiat Fiorino e un'auto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

