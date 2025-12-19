Schiacciato da un macchinario agricolo | 27enne in ospedale in gravi condizioni

Un giovane è stato condotto d'urgenza in ospedale, dopo un grave incidente agricolo avvenuto nel pomeriggio di venerdì a Nogarole Rocca. Il fatto ha avuto luogo nell'azienda Sandrini, situata in via Stradel Basso. Stando a quanto appreso, un dipendente classe 1998, intorno alle 14.30, ha subito. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Morti sul lavoro, una mattanza che non può e non deve lasciarci indifferenti. I nomi delle vittime.

