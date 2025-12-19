Scherma gli atleti del Circolo sono già otto Pass anche per Sara Billi concittadina tesserata per il Cus Bologna Altri quattro forlivesi qualificati per gli Assoluti

La seconda prova di qualificazione regionale agli Assoluti di spada, a San Lazzaro, è stata un trionfo per il Circolo Schermistico Forlivese. Quattro qualificati, due maschi e due femmine (nella foto Nicolò Sonnessa, Filippo Bassi e Chiara Castagnoli col maestro Igor Efrosinin e istruttore Tondini), in totale otto i portacolori già col pass. In campo maschile ha vinto Nicolò Sonnessa (numero 2 del seeding) in finale sul compagno di pedana Filippo Bassi, che aveva la testa di serie numero 29 del tabellone: 15-9 la sfida tra loro. Entrambi hanno ottenuto la qualificazione per gli Assoluti, raggiungendo Fabrizio Di Marco e Leonardo Cortini, già in possesso del pass.

