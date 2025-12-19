Sceglieva le vittime giovanissime all’uscita del metrò e le seguiva fino a casa | 19enne arrestato per violenza sessuale

Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Milano con l'accusa di aver commesso due violenze sessuali su minorenni, seguendole all'uscita del metrò e perseguitandole fino a casa. L'indagine, condotta con attenzione, ha portato all'arresto dell'uomo, ritenuto responsabile di gravi reati che hanno sconvolto la comunità. La vicenda riaccende il dibattito sulla sicurezza delle giovani e sull'importanza di interventi efficaci.

© Ilgiorno.it - Sceglieva le vittime giovanissime all’uscita del metrò e le seguiva fino a casa: 19enne arrestato per violenza sessuale I Carabinieri del Provinciale di Milano hanno arrestato un 19enne ecuadoriano, ritenuto responsabile di due episodi di violenza sessuale su altrettante minorenni. L’attività investigativa, condotta dal Nucleo Operativo Milano Porta Monforte ha permesso di mettere a sistema i dati investigativi delle violenze sessuali commesse. Una a Bussero il 12 agosto scorso ai danni di una 15enne, la seconda a Milano il 19 settembre 2025, ai danni di una 16enne. Milano, arrestato per violenza sessuale 19enne Il modus operandi. L’attenzione degli inquirenti nasce dall’identico modus operandi: l’indagato individuava la “preda”, una minorenne da sola in una stazione della Metropolitana della M2 (Gorgonzola e Crescenzago) e da lì dava inizio ad un pedinamento discreto delle vittime, che seguiva attentamente sino all’arrivo presso la loro abitazione condominiale, dove le malcapitate, una volta aperto il portone di casa, venivano assaltate dall’aggressore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Violenza sessuale a Pavia su una 19enne, arrestato il vicino: la scusa del latte dopo l'uscita del fidanzato Leggi anche: Roma, 23enne denuncia violenza sessuale all’uscita della metro Jonio Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. di Federica Castellana Il maggiore dei carabinieri Carlo Alberto Evangelista e il maresciallo Federico Faralli hanno raccontato come la Compagnia di Alessandria è riuscita ad arrestate il rapinatore che prendeva di mira gli anziani della città: "Sceglieva vittime - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.