Sceglie le vittime minorenni in metro le segue e le stupra | arrestato un 19enne La denuncia di due ragazzine che lo hanno riconosciuto – Il video

Due ragazzine minorenni sono state violentate, a distanza di poco di un mese l’una dall’altra. Le violenze sono avvenute alla periferia di Milano, lungo la linea verde della metropolitana. Un 19enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del gip, al termine di un’indagine coordinata dalla procura di Milano. Come sono avvenute le due violenze. La prima violenza risale al 12 agosto a Bussero e la vittima è stata una ragazza di 15 anni. La seconda violenza, invece, è avvenuta poco dopo, il 19 settembre a Milano. In quest’ultimo caso, il ragazzo si era appostato all’esterno dei tornelli della metro M2 di Crescenzago con un monopattino, ha aspettato che girasse l’angolo e l’ha seguita fino alle scale di uscita. 🔗 Leggi su Open.online

