Scavi alla Casa del Jazz Pietro Orlandi | Mi dissero che fu una scelta del Vicariato venderla a Nicoletti
Durante gli scavi alla Casa del Jazz, Pietro Orlandi ha rivelato che gli fu detto che il Vicariato impose di accettare l’offerta di Nicoletti per la vendita della villa. Don Domenico avrebbe confermato questa decisione, collegandola agli eventi degli scavi. Un intreccio di retroscena che solleva interrogativi sulla gestione e le decisioni legate al patrimonio ecclesiastico.
"Il Vicariato ci impose di accettare soltanto l'offerta di Nicoletti per la villa", cosa è stato riferito a Pietro Orlandi da Don Domenico e cosa c'entra con gli scavi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
