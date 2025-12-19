Scandalo Signorini i MEME | dal baby oil Alfonson' s ai biscotti ' Provini' a forma di uomo piegato a 90 allo spray ghiaccio per l' ano - GALLERY

Il caso Signorini, sollevato da Fabrizio Corona, ha scatenato un'ondata di meme sul web. Tra riferimenti al baby oil Alfonson's, biscotti 'Provini' a forma di uomo piegato e spray ghiaccio per l'ano, il tono ironico e satirico si diffonde rapidamente. La scena online si anima con creatività, riflettendo su questa polemica che ha catturato l'attenzione di tutti.

