Scandalo Signorini i MEME | dal baby oil Alfonson' s ai biscotti ' Provini' a forma di uomo piegato a 90 allo spray ghiaccio per l' ano - GALLERY

Il caso Signorini, sollevato da Fabrizio Corona, ha scatenato un'ondata di meme sul web. Tra riferimenti al baby oil Alfonson's, biscotti 'Provini' a forma di uomo piegato e spray ghiaccio per l'ano, il tono ironico e satirico si diffonde rapidamente. La scena online si anima con creatività, riflettendo su questa polemica che ha catturato l'attenzione di tutti.

Il caso Signorini sollevato da Fabrizio Corona sta scatenando i MEME sul web che alludono alla sfera sessuale Boom di MEME dopo l'esplosione del caso Signorini sollevato da Fabrizio Corona. In un episodio di Falsissimo intitolato "Il prezzo del successo", l'ex re dei paparazzi ha lanciato un’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

