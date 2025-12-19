Un’ombra si stende sul mondo dello spettacolo italiano: l’accusa di Corona contro Signorini scatena un ciclone di polemiche. La presunta richiesta di favori in cambio di visibilità al Grande Fratello mette in discussione l’immacolata immagine della televisione nostrana. In un clima di tensione crescente, le implicazioni di questa vicenda rischiano di scuotere gli equilibri del settore e alimentare un acceso dibattito pubblico.

© Screenworld.it - Scandalo Signorini-Fabrizio Corona, cosa sta succedendo: “Sesso in cambio del Grande Fratello”

La quiete apparente del mondo della televisione italiana è stata squarciata da un’accusa dirompente. Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi e figura controversa quanto mediatica del panorama dello spettacolo, ha lanciato una bomba destinata a far discutere per settimane. Nel mirino c’è Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello, accusato di aver creato quello che Corona definisce senza mezzi termini il metodo Signorini: un presunto sistema attraverso cui aspiranti concorrenti avrebbero dovuto accettare rapporti sessuali in cambio della partecipazione al reality show più seguito della televisione italiana. 🔗 Leggi su Screenworld.it

