Scacco alla frangia Scu dei mesagnesi | Tobia Parisi in silenzio davanti al gip
Come quasi tutti i soggetti arrestati lunedì scorso dai carabinieri, anche Tobia Parisi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si chiude oggi, venerdì 19 dicembre 2025, la “tornata” di interrogatori di garanzia seguiti al blitz che ha di fatto decapitato la frangia dei “mesagnesi” della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Scacco alla frangia Scu dei "mesagnesi": dopo il blitz indagati in silenzio dinanzi al gip - Interrogatori di garanzia a carico di sette degli arrestati durante l’operazione dei carabinieri, coordinati dalla Dda. lecceprima.it
Inchiesta sulla frangia dei "mesagnesi" Scu: anche oggi quasi tutti in silenzio - Nelle carte dietro al blitz dei carabinieri, con 14 arresti, anche le mire del clan sugli stabilimen ... brindisireport.it
Antenna Sud. . #Dda di Lecce e #carabinieri del Nucleo operativo del Comando provinciale di Brindisi “decapitano” la Sacra Corona Unita: carcere per 14 persone per un totale di 34 indagati nell’operazione che, all’alba, ha messo sotto scacco la frangia #Sc - facebook.com facebook
