Scacco alla frangia Scu dei mesagnesi | Tobia Parisi in silenzio davanti al gip

Come quasi tutti i soggetti arrestati lunedì scorso dai carabinieri, anche Tobia Parisi si è avvalso della facoltà di non rispondere. Si chiude oggi, venerdì 19 dicembre 2025, la “tornata” di interrogatori di garanzia seguiti al blitz che ha di fatto decapitato la frangia dei “mesagnesi” della. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

