Sbanda perde il controllo dell' auto e travolge due operai dell' Anas al lavoro sul raccordo

Un grave incidente si è verificato oggi sul raccordo Perugia-Bettolle, quando un'auto ha perso il controllo e si è schiantata travolgendo due operai dell'Anas impegnati nei lavori di manutenzione. La collisione ha causato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Toscana, creando disagi e preoccupazione tra gli automobilisti e le autorità intervenute sul posto.

Un sinistro stradale è avvenuto oggi lungo il tracciato del raccordo Perugia-Bettolle, con conseguente chiusura della carreggiata in direzione della Toscana.Il conducente di un'autovettura ha perso il controllo del veicolo in corrispondenza di un cantiere mobile per la pulizia dei fossi laterali.

