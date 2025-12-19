Savona uomo trovato morto con una ferita alla testa | Accanto una donna in ipotermia
Un uomo è stato trovato senza vita in una villetta isolata di Savona, con una ferita alla testa. Accanto a lui, una donna in stato di ipotermia. Le autorità indagano su quanto accaduto, senza escludere alcuna ipotesi, tra cui omicidio e incidente. La scena e le circostanze sollevano domande che ancora attendono risposte.
Il corpo è stato trovato in una villetta in un'area boscosa. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, dall'omicidio all'incidente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
