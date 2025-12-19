Sarajevo Safari la denuncia social | tre morti sospette fra i testimoni
Milano, 19 dicembre 2025 – Il giornalista investigativo croato Domagoj Margetic ha gettato un’ombra sulle morti, da lui definite ‘sospette’, di tre testimoni diretti della vicenda dei presunti ‘Sarajevo Safari’, sulla quale indaga la magistratura milanese. I tre, secondo quanto scrive in una dichiarazione sui social media Margetic, che un mese fa ha chiamato in causa il presidente serbo, Aleksandar Vucic, nella vicenda, sarebbero morti in un breve lasso di tempo. Margetic fa i nomi dei tre testimoni che a suo dire sono morti in condizioni sospette: Slavko Aleksic, Branislav Gavrilovic Brnet e Vasili Vidovic Vasket. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
