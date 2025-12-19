Sapro si presenta come uno scudo per gli enti locali, ma recenti pronunce giudiziarie sollevano dubbi sulla validità delle garanzie pubbliche. La sentenza della Corte d’appello di Bologna mette in discussione l’efficacia delle lettere di patronage sottoscritte dagli enti pubblici, evidenziando come queste possano risultare insufficienti a coprire i debiti in caso di fallimento del debitore. Un caso emblematico che invita a riflettere sulla reale protezione offerta dagli impegni pubblici.

© Ilrestodelcarlino.it - Sapro, uno scudo per gli enti locali. Richiesta di risarcimento respinta

A cosa servono le lettere di patronage sottoscritte da enti pubblici e solitamente accettate come garanzia di un debito, se poi il debitore fallisce e chi ha sottoscritto il patronage non è tenuto a onorarlo? La domanda sorge spontanea leggendo la sentenza che i giudici della terza sezione civile della Corte d’appello di Bologna (presidente Giovanni Salina, consiglieri Manuela Velotti e Antonella Romano, relatore) hanno depositato pochi giorni fa in relazione a una causa promossa da Juliet spa, mandataria di Berenice spv (società veicolo), nei confronti dei comuni di Forlì, Bertinoro, Forlimpopoli e Cesena, della Provincia di Forlì-Cesena e della Camera di Commercio della Romagna (Forlì-Cesena e Rimini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Dall’impegno per i disabili ai social: "Facciamo rete con gli enti locali"

Leggi anche: Scuola, sanità ed enti locali, quando arrivano gli aumenti in busta paga

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Nella puntata di oggi del podcast "Il Risveglio della Ragione": -A Berlino, città fatale, Stati Uniti e Ucraina sembrano credere in una possibilità di pace. L'Europa fa scudo a Zelensky e offre garanzie ai colloqui. -Fondamentale per l'accelerazione dei negoziati - facebook.com facebook