Sapri ladri travestiti da Babbo Natale assaltano furgone di un corriere e rubano pacchi

A Sapri, due ladri travestiti da Babbo Natale hanno messo a segno un colpo audace, assaltando un furgone di un corriere e rubando numerosi pacchi destinati alle consegne natalizie. Un episodio che ha scosso la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza durante le festività. La vicenda evidenzia l'importanza di maggiori controlli e misure di tutela per proteggere i regali di Natale.

