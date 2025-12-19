Sapevi che in America si mettono arance nelle calze di Natale il motivo è tenerissimo

Negli Stati Uniti e in molti Paesi anglosassoni, trovare un’ arancia tra dolci e caramelle è un rito irrinunciabile. Non si tratta di un banale incentivo a mangiare sano durante le feste, ma di un’usanza che affonda le radici in un mix affascinante di necessità storiche e leggende sacre. Il motivo più “magico” ci riporta direttamente a San Nicola, il vescovo che ha ispirato il mito di Babbo Natale. La leggenda narra che Nicola volesse aiutare un uomo caduto in miseria, impossibilitato a garantire un futuro dignitoso alle sue tre figlie. Per assisterli senza ferire il loro orgoglio, il Santo agì nell’oscurità: si avvicinò alla loro casa di notte e lanciò attraverso una finestra aperta dei sacchi d’oro, che finirono proprio dentro le calze delle ragazze, appese ad asciugare vicino al camino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

