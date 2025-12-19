Sant’Antimo | scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio denunciato
La Polizia di Stato ha scoperto una fabbrica illegale di fuochi d’artificio a Sant’Antimo, sequestrando 50 kg di esplosivi e centinaia di articoli pirotecnici. L’intervento ha portato alla denuncia del responsabile, evidenziando l’importanza della sicurezza e del rispetto delle normative nel settore. Un’azione che sottolinea l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare la comunità da rischi legati a pratiche illecite.
Operazione della Polizia di Stato: sequestrati 50 kg di esplosivi e centinaia di articoli pirotecnici in un locale a Sant’Antimo. La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla produzione e al commercio illegali di pirotecnici, ha denunciato un 34enne napoletano per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti. In particolare, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli e gli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale, grazie ad una minuziosa attività info-investigativa, scaturita dal costante monitoraggio dei social network, attraverso i quali vengono spesso pubblicizzati e venduti articoli pirotecnici, hanno individuato il 34enne e lo hanno seguito; il predetto, dopo poco, è giunto nel comune di Sant’Antimo a bordo di un’autovettura ed è entrato in un locale nella sua disponibilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
