Sant’Antimo scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio | denunciato 34enne

Durante un’intensa operazione tra Napoli e Sant’Antimo, la Polizia di Stato ha scoperto e sequestrato una fabbrica illegale di fuochi d’artificio. Un 34enne napoletano è stato denunciato per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti, evidenziando l’importanza di contrastare attività illecite che mettono a rischio sicurezza e legalità.

La Polizia di Stato ha denunciato un 34enne napoletano per detenzione e commercio abusivi di materie esplodenti, al termine di un'operazione condotta tra Napoli e Sant'Antimo. Indagini partite dal monitoraggio dei social network In particolare, i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, insieme agli agenti della Polizia Amministrativa e Sociale, hanno avviato una minuziosa attività.

Sant' Antimo, scoperta fabbrica illegale fuochi d’artificio: denunciato 34enne - La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla produzione e al commercio illegali di pirotecnici, ha denunciato ... ilmattino.it

Sant’Antimo, scoperta una fabbrica illegale di fuochi d’artificio - Sequestrate diverse batterie di fuochi d’artificio per un peso complessivo di circa 50 kg ... rainews.it

Sant’Antimo: scoperta una fabbrica illegale di fuochi d’artificio. Denunciato un 34enne.

