Nuovo allarme nel Salento: un minorenne di 15 anni, Francesco Romano, è scomparso ieri da Santa Cesarea Terme. La sua scomparsa ha suscitato preoccupazione tra familiari e autorità, che stanno attivamente cercando di rintracciarlo. Restano in corso le indagini per trovare Francesco e garantire la sua sicurezza.

Santa Cesarea Terme: scomparso Ha 15 anni Nuovo allarme nel Salento per la scomparsa di un minorenne. Si tratta di Francesco Romano, di 15 anni, che si è allontanato ieri, giovedì 18 dicembre, da Santa Cesarea Terme. Il ragazzo risulta domiciliato a Specchia ed al momento della scomparsa indossava un giubbino nero, scarpe da ginnastica nere, pantaloni di tuta di colore chiaro. Ha capelli neri ed un'altezza di 1,75, con corporatura esile. Il giovane non ha denaro con sé, si sposta a piedi o chiedendo passaggi. La probabile direzione verso cui si sarebbe potuti muovere sarebbe Potenza. Chiunque lo dovesse avvistare o avere sue notizie può contattare il Numero Unico di Emergenza del112.

