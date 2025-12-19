Sanremo 2026 | tutti i dettagli sui biglietti in vendita

Sanremo 2026: quando l’Italia si ferma, canta e si specchia allo specchio. Tutti i dettagli sui biglietti in vendita. C’è un momento dell’anno in cui l’Italia rallenta, discute, polemizza, si emoziona e – soprattutto – canta. Quel momento, anche nel 2026, ha un nome preciso: Festival di Sanremo. Il Teatro Ariston tornerà a essere il centro gravitazionale del Paese, un piccolo palcoscenico capace di reggere il peso di milioni di aspettative, meme, standing ovation, look improbabili e canzoni destinate a entrare (nel bene o nel male) nella memoria collettiva. Leggi anche Federica Pellegrini mamma bis: in arrivo una sorellina per Matilde Sanremo 2026 non sarà solo un festival musicale: sarà una radiografia dell’Italia che cambia, tra nuove voci, grandi ritorni e quella strana alchimia che solo Sanremo riesce a creare, mescolando tradizione e contemporaneità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com

