Sanremo 2026 scatta la corsa ai biglietti | ecco come acquistarli

Sanremo 2026 si avvicina e la gara per i biglietti è già iniziata. Con il cast artistico ormai annunciato, gli appassionati sono pronti a assicurarsi il loro posto nel celebre Teatro Ariston. L’edizione, in programma dal 24 al 28 febbraio, promette emozioni e grandi momenti di musica, trasmessi in prima serata su Rai 1, Radio2 e RaiPlay. Ecco come fare per non perdere questa imperdibile occasione.

© Lapresse.it - Sanremo 2026, scatta la corsa ai biglietti: ecco come acquistarli Il cast artistico di Sanremo 2026 è ormai al completo e per gli appassionati scatta la corsa al biglietto per la prossima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma a Sanremo nei giorni 24-25-26-27 e 28 febbraio 2026 e in onda in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay). Quest’anno l’attività di vendita e gestione dei biglietti per la partecipazione all’Evento è stata affidata alla società Vivaticket S.p.A. La procedura: come funziona per acquistare i biglietti. In considerazione dei limitati posti disponibili nel Teatro, l’acquisto prevede una necessaria procedura di Registrazione preliminare. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Biglietti tour 2026 di Claudio Baglioni, al via la vendita: i prezzi e dove acquistarli Leggi anche: Biglietti concerti 2026 di Emma a Roma e Milano, al via la vendita: i prezzi e dove acquistarli Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sanremo 2026, esplode la protesta dopo l’annuncio di Carlo Conti/ “Festival senza Big” - Il cast non convince addetti ai lavori, pesa l'assenza dei "big" Oggi Carlo Conti ha fatto tappa al TG1 per ... ilsussidiario.net Patty Pravo squalificata da Sanremo 2026? Il rumor/ “Canzone troppo simile a un’altra, indagini in corso” - Neanche il tempo di memorizzare bene la lista dei cantanti di Sanremo 2026 che Patty Pravo è già finita attentamente sotto la lente d’ingrandimento. ilsussidiario.net Sanremo 2026, allarme tra i Big. L’indiscrezione: “Una canzone a rischio squalifica” - Mancano meno di tre mesi all’inizio della 76ª edizione del Festival di Sanremo e già il clima è incandescente. dilei.it Sanremo 2026: ecco la lista dei Big Cifre da urlo per assistere dal vivo al Festival di Sanremo 2026. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati da Rai ma è già scattata la prelazione della quota parte di biglietti riservata al Comune di Sanremo che, secondo i criteri del bando, vedrà garantito il 20 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.