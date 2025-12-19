Sanremo 2026 quanto costano i biglietti e dove acquistarli

Manca sempre meno alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, in programma all' Ariston dal 24 al 28 febbraio 2026 e in diretta su Rai 1 e in simulcast su Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Pronti i 30 Big, che hanno svelato i titoli delle loro canzoni in gara, e le Nuove Proposte, selezionate due da Area Sanremo e altrettante dal talent Sarà Sanremo. Chiunque voglia assistere alla performance dal vivo deve dunque iniziare a pensare ai biglietti. Per l'acquisto, dati i posti limitati, bisognerà dapprima registrarsi sul sito ufficiale e poi aspettare la selezione, effettuata a sorte da un software automatico.

Sanremo 2026, quanto costano i biglietti: i nuovi prezzi da capogiro fanno discutere - Sanremo 2026, i biglietti costano di più: ecco perché sono aumentati e quali sono le cifre per assistere dal vivo all'Ariston. donnaglamour.it

Dove e come acquistare i biglietti di Sanremo 2026: il click day - A due mesi dall’inizio di Sanremo 2026 – previsto dal 24 al 28 febbraio – i biglietti per assistere al festival stanno per essere messi in vendita. iodonna.it

Festival di Sanremo: In platea i biglietti costano 240 euro a serata per le prime quattro, mentre la finale arriva a 875 euro. Il carnet completo in platea per tutte e cinque le serate costa 1.835 euro, senza sconti. La galleria è più accessibile: 132 euro a biglietto p - facebook.com facebook

