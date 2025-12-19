Sanremo 2026 al via la registrazione per l’acquisto dei biglietti | da quando e come funziona

I 30 Big hanno presentato i titoli e il tema principale delle loro canzoni. Le Nuove Proposte sono state scelte. Ufficiali le conduttrici del PrimaFestival. Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è già iniziato, con il direttore artistico e presentatore della kermesse Carlo Conti pronto a salire sul palco del Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio, in un’edizione spostata in avanti di qualche giorno per lasciare spazio alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Per tutti gli appassionati è arrivato dunque il momento di iniziare a pensare ai biglietti per assistere dal vivo alle performance. In considerazione dei posti limitati, sarà necessaria una procedura di registrazione e selezione preliminare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

