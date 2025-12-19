Sanremo 2026 al via la fase di registrazione per l’acquisto dei biglietti

È ufficiale: Sanremo 2026 si avvicina, e la fase di registrazione per l’acquisto dei biglietti è ormai aperta. I protagonisti sono stati annunciati, insieme ai titoli delle canzoni con cui si sfideranno sul palco più amato d’Italia. Un’edizione da non perdere, ricca di musica, emozioni e sorprese. Prepariamoci a vivere un Festival indimenticabile, all’insegna dell’arte e della passione italiana.

© Davidemaggio.it - Sanremo 2026, al via la fase di registrazione per l'acquisto dei biglietti I big sono stati annunciati, così come i titoli delle canzoni con cui gareggeranno al 76° Festival di Sanremo. È dunque arrivato il momento di scoprire, per chi volesse godersi la gara direttamente al Teatro Ariston, le modalità di acquisto dei biglietti per la prossima edizione della kermesse canora, in programma nella cittadina ligure dal 24 al 28 febbraio 2026 e in onda in prima serata su Rai 1 (in simulcast su Radio2 e RaiPlay). Modalità di selezione per l'acquisto dei biglietti. Per Sanremo 2026, la vendita e la gestione dei biglietti sono affidate a Vivaticket S.p.A. Dati i posti limitati del Teatro Ariston di Sanremo, è quindi necessario registrarsi prima sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. PrimaFestival 2026, Ema Stokholma, Moslehi e Rey alla conduzione; Sanremo 2026, il PrimaFestival è donna: ecco il trio per la conduzione; Principe, Seltsam, Senza CRI, qualificati alla semifinale; Sanremo 2026, chi sono i quattro cantanti in gara nelle Nuove Proposte. Sanremo 2026, scatta la corsa ai biglietti: ecco come acquistarli - Il cast artistico di Sanremo 2026 è ormai al completo e per gli appassionati scatta la corsa al biglietto per la prossima edizione del Festival della Canzone ... msn.com

Sanremo 2026, la corsa al posto all’Ariston costa di più: guida ragionata (e senza sorprese) ai nuovi prezzi e a come comprare i biglietti - Dal rincaro del 20% ai carnet, dalle date ufficiali alle procedure (probabili) di vendita: tutto quello che serve sapere per arrivare pronti al Teatro Ariston nel febbraio 2026 ... lasicilia.it

Sanremo 2026 è completo: ecco Nuove Proposte, Big e titoli delle canzoni - Sanremo 2026 prende forma: svelate le Nuove Proposte, i Big in gara e i titoli ufficiali dei brani in concorso. mondotv24.it

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

È ufficiale: la corsa verso Sanremo continua! @chiamamiangelica e @_nicolofilippucci_ sono arrivati fino alla fine di Sanremo Giovani e conquistano l’accesso alla fase finale della competizione! Insieme ai due artisti selezionati da Area Sanremo, saliran - facebook.com facebook

