Sangue ovunque e stanze sottosopra | ex gioielliere trovato morto nel suo appartamento
Un appartamento insanguinato e stanze sconvolte raccontano una drammatica scena. Un ex gioielliere è stato trovato senza vita in circostanze ancora da chiarire, alimentando sospetti e ipotesi di omicidio. La vicenda si dipana tra mistero e tensione, mentre le autorità indagano sui dettagli di un caso che tiene col fiato sospeso la comunità.
Un uomo è stato trovato morto in casa in circostanze poco chiare e, ora dopo ora, prende corpo l'ipotesi dell'omicidio. Siamo a Trieste dove, in un appartamento del rione San Luigi, è stato scoperto il cadavere di un uomo di 73 anni. Si chiamava Nicola Granieri, ex gioielliere che pare fosse. 🔗 Leggi su Today.it
